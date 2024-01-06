- Аршавин - лучший футболист в истории российского футбола и в пятёрке лучших футболистов "Арсенала". А я большой фанат лондонского клуба. Я не пропускал ни одного матча, когда играл Аршавин. Для меня был праздник, когда он сделал покер. Переживал, когда Венгер ставил его в нападении - это была не его позиция. Появление будущего Аршавина - лотерея. Может, и появится в ближайшие 10 лет новый Аршавин. Но важно попасть к нужному тренеру и не сломаться, - передаёт слова Тактарова Sport24.
Воспитанник петербургского "Зенита" Андрей Аршавин стал единственным российским футболистом в XXI веке, номинированным на "Золотой мяч". В 2008 году в голосовании для определения обладателя этой награды Андрей занял шестое место.
Тактаров: Аршавин - лучший в истории российского футбола. Переживал, когда Венгер ставил его в нападение "Арсенала"
Экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров высказал мнение об экс-атакующем хавбеке "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрее Аршавине.
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