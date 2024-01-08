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Президент "Урала" Иванов высказался о возможном трансфере Дениса Черышева

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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном приобретении Дениса Черышева.
Фото: ФК "Урал"
"Знаем о желании Дениса Черышева вернутся в Россию, но пока "Урал" даже не рассматривал этого футболиста", - приводит слова Иванова Sport24. Напомним, что в недавнем интервью Черышев не исключил сценарий с продолжением карьеры в России.

С лета 2022 года российский полузащитник Денис Черышев выступает за итальянскую "Венецию" в Серии Б. В текущем сезоне 33-летний игрок провел за клуб 9 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Черышев провел суммарно на поле 161-у минуту. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Дениса в 700 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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