Руководство "Зенита" планирует отдать в аренды двух воспитанников академии клуба, сообщают СМИ. По данным источника, речь идёт о футболистах "Зенита-2" - 20-летнем центральном защитнике Артёме Касимове и 19-летнем атакующем хавбеке Илье Родионове.
Сообщается, что Касимов уйдёт в аренду до конца сезона в махачкалинское "Динамо", в то время как Касимов также до июня 2024 года станет игроком новороссийского "Черноморца".
В текущем сезоне на счету Ильи Касимова 2 забитых гола в 14 матчах Второй лиги, Родионов в 16 матчах того же турнира отметился 5 голами и 2 результативными передачами.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Зенит" отдаст двух молодых игроков в аренду в Первую лигу
По данным СМИ, два футболиста "Зенита-2" отправятся зимой 2024 года в аренды в клубы Первой лиги.
Фото: ФК "Зенит"