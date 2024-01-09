Воспитанник "Краснодара" Эдуард Сперцян хочет покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. По данным источника, "Краснодар" готов принять предложения от зарубежных клубов, если предложенная сумма устроит "горожан". Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны команд итальянской Серии А "Ювентуса" и "Интера".
По итогам 18-ти туров чемпионата России "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 38-ю очками в активе. Главный преследователь, "Зенит", набрал в тех же 18-ти турах на два очка меньше. Сам Сперцян принял участие во всех матчах нынешнего сезона и записал на свой счет 8 голов и 4 результативные прердачи.
Источник: "Metaratings"
Источник: Сперцян хочет покинуть "Краснодар" зимой. Клуб готов рассмотреть предложения
"Краснодар" готов продать Сперцяна зимой и ждет официальных предложений.
Фото: официальный сайт "Краснодара"