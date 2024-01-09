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Источник: Сперцян хочет покинуть "Краснодар" зимой. Клуб готов рассмотреть предложения

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"Краснодар" готов продать Сперцяна зимой и ждет официальных предложений.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
Воспитанник "Краснодара" Эдуард Сперцян хочет покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. По данным источника, "Краснодар" готов принять предложения от зарубежных клубов, если предложенная сумма устроит "горожан". Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны команд итальянской Серии А "Ювентуса" и "Интера".

По итогам 18-ти туров чемпионата России "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 38-ю очками в активе. Главный преследователь, "Зенит", набрал в тех же 18-ти турах на два очка меньше. Сам Сперцян принял участие во всех матчах нынешнего сезона и записал на свой счет 8 голов и 4 результативные прердачи.

Источник: "Metaratings"

Краснодар Сперцян Российские трансферы
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