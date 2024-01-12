"Видать, "Спартак" хочет приглашать игроков из Европы, если подписали таких селекционеров. Вряд ли они знают российский рынок и вряд ли будут смотреть на него. Что касается качественных легионеров, то в "Зенит" бразильцы пачками едут. Может, теперь в "Спартак" приедут 11 португальцев. Вот и будет у нас чемпионат иностранцев. Может, ещё какая-то команда выберет себе страну африканскую", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Дмитрий Булыкин выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", а также за "Байер", "Андерлехт" и "Аякс". Футболист закончил карьеру в 2014 году. Напомним, что Томаш Амарал был назначен спортивным директором "Спартака", а Жоаким Пинту стал руководителем селекционного департамента "красно-белых". После 18-ти туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы "Спартак" сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Булыкин - о назначении Амарала и Пинту: может, теперь в "Спартак" приедут 11 португальцев
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Амарала и Пинту в московский "Спартак".
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