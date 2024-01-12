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Круговой - о продлении соглашения с "Зенитом": я сконцентрирован на тренировках

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Футболист «Зенита» Данил Круговой поделился комментарием относительно возможного продления трудового соглашения с «сине-бело-голубыми».
Фото: ФК «Зенит»
По словам защитника, на сегодняшний день он нацелен на нынешнем месте работы и подготовке с командой на сборах.

«Я сконцентрирован на «Зените» и тренировочной подготовке на сборах, по остальному – всему свое время», – передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что текущий контракт Данила завершается летом нынешнего года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость спортсмена оценивается в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Круговой появился на поле в составе «сине-бело-голубых» в 18 матчах и дважды отличился голевой передачей.

Зенит Круговой
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