По словам защитника, на сегодняшний день он нацелен на нынешнем месте работы и подготовке с командой на сборах.
«Я сконцентрирован на «Зените» и тренировочной подготовке на сборах, по остальному – всему свое время», – передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что текущий контракт Данила завершается летом нынешнего года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость спортсмена оценивается в 2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Круговой появился на поле в составе «сине-бело-голубых» в 18 матчах и дважды отличился голевой передачей.
Круговой - о продлении соглашения с "Зенитом": я сконцентрирован на тренировках
Футболист «Зенита» Данил Круговой поделился комментарием относительно возможного продления трудового соглашения с «сине-бело-голубыми».
Фото: ФК «Зенит»