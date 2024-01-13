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Ловчев: с такими возможностями и такой комплектацией второе место для “Зенита” будет провалом

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Бывший футболист московского “Спартака” Евгений Ловчев высказался о большом количестве бразильцев в составе петербургского “Зенита”.


Отметим, что зимой петербургский “Зенит” подписал четырех новых игроков. Среди них – защитник Нино, полузащитники Ильзат Ахметов и Артур, нападающий Педро.

Напомним, петербургский “Зенит” после 18 туров имеет в собственном активе 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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