Ловчев: с такими возможностями и такой комплектацией второе место для “Зенита” будет провалом
Бывший футболист московского “Спартака” Евгений Ловчев высказался о большом количестве бразильцев в составе петербургского “Зенита”.
Отметим, что зимой петербургский “Зенит” подписал четырех новых игроков. Среди них – защитник Нино, полузащитники Ильзат Ахметов и Артур, нападающий Педро.
Напомним, петербургский “Зенит” после 18 туров имеет в собственном активе 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева