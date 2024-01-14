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Терёхин - о продлении контракта "Локомотива" с Ненаховым: правильно, хорошими игроками разбрасываться нельзя

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Бывший форвард "Локомотива" Олег Терёхин поделился с Rusfootball.info мнением по поводу информации о продлении контракта между московским клубом и защитником Максимом Ненаховым до июня 2028 года.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
- Грамотно ли поступили? Думаю, да. Если Галактионов и клуб так решили, значит, правильно все сделали. Но у них еще не продлены контракты с Антоном Миранчуком и другими ребятами - надо тоже подписывать с ними новые соглашения. Хорошими игроками разбрасываться нельзя. Где их взять сейчас? Ненахов - хороший футболист. И, если "Локомотив" подписывает игрока, то им он нужен. Не просто так ведь это?

Сейчас хороших игроков, если тем более это россияне, никто не отдаст. Редко кто отдаёт. Не очень понятно, как же это Ахметов ушёл в "Зенит". А "Локомотив" всё делает правильно.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

РПЛ Локомотив Ненахов Терехин
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