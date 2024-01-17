Защитник "Зенита" Данил Круговой проведет вторую половину сезона в составе "Зенита-2" во Второй лиге - сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба. Ранее было официально объявлено, что после окончания контракта с "Зенитом" в июне 2024-го года Круговой присоединится к московскому ЦСКА.
Контракт Кругового с "армейцами" будет действовать до конца сезона 2027/28, а "Зенит" не получит никакой компенсации за трансфер своего игрока. По итогам 17-ти туров в Дивизионе Б Второй лиги "Зенит-2" занимает 2-е место в турнирной таблице с 37-ю очками. Отставание от дзержинского "Химика" - 7 очков.
Источник: Telegram-канал "Зенита"
Круговой проведет вторую часть сезона в составе "Зенита-2"
Защитник "Зенита" Данил Круговой исключен из состава основной команды после подписания контракта с ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Зенита"