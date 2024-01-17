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Медведев - об исключении Кругового: на двух стульях за "Зенит" не играют

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил причины отстранения защитника Данила Кругового от игр с основным составом после подписания контракта с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"На двух стульях за "Зенит" не играют", - заявил Медведев.

Ранее ЦСКА объявил о подписании защитника "Зенита" Данила Кругового на правах свободного агента. Футболист присоединится к московской команде летом, когда истечет его действующий контракт с "Зенитом". После объявления о подписании контракта с ЦСКА, "Зенит" отлучил Кругового от матчей с основной командой. Весеннюю часть сезона защитник проведет в "Зените-2" во Второй лиге.

Источник: "Чемпионат"

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