"На двух стульях за "Зенит" не играют", - заявил Медведев.
Ранее ЦСКА объявил о подписании защитника "Зенита" Данила Кругового на правах свободного агента. Футболист присоединится к московской команде летом, когда истечет его действующий контракт с "Зенитом". После объявления о подписании контракта с ЦСКА, "Зенит" отлучил Кругового от матчей с основной командой. Весеннюю часть сезона защитник проведет в "Зените-2" во Второй лиге.
Источник: "Чемпионат"
Медведев - об исключении Кругового: на двух стульях за "Зенит" не играют
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил причины отстранения защитника Данила Кругового от игр с основным составом после подписания контракта с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"