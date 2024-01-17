"Имя Кордобы среди нас не упоминалось", - цитирует агента источник.
Помимо "Ноттингем Форест", СМИ заявляют об интересе к кандидатуре Кордобы со стороны "Эвертона" и "Кристал Пэласа".
В текущем сезоне Джон Кордоба сыграл 16 матчей в РПЛ и 4 - в кубке России. В этих матчах колумбиец записал на свой счет 11 голов и 4 голевые передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Ноттингем Форест" не заинтересован в Кордобе из "Краснодара"
Спортивный директор "Ноттингем Форест" Росс Уилсон опроверг слухи о возможном переходе в клуб форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: официальный сайт "Краснодара"