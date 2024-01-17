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Мостовой: кажется странным перевод Кругового во вторую команду "Зенита"

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отстранении защитника "Зенита" Данила Кругового от тренировок с первой командой после подписания контракта с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Мне кажется странным перевод Кругового во вторую команду "Зенита". Скорее всего, есть какая-то недосказанность с клубом — он же не подписал новый контракт. Но для него ничего страшного не будет, тем более подписал контракт с ЦСКА", - цитирует Мостового источник.

Левый защитник "Зенита" Данил Круговой не принял предложение своей действующей команды о продлении контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Круговой решил заключить контракт с ЦСКА до лета 2028-го года. Соглашение с новым клубом вступит в силу летом текущего года.

В "Зените" 25-летнего футболиста исключили из проекта и перевели в команду "Зенит-2", которая выступает во Второй лиге.

Источник: "Чемпионат"

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