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Агент Барбоза: в России Моуринью был бы интересен вариант с “Зенитом”

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Португальский агент Паулу Барбоза считает, бывший тренер “Ромы” Жозе Моуринью мог бы продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: Getty Images
– Думаю, что в России Моуринью был бы интересен вариант с “Зенитом”. Посмотрим, потому что есть еще один вариант, который стал бы концом тренерской карьеры Жозе – работа в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно о том, что португальский специалист Жозе Моуринью покинул должность главного тренера итальянской “Ромы”. Об этом было объявлено вчера, 17 января.

Напомним, петербургский “Зенит” выиграл в пяти предыдущих розыгрышах чемпионата России. Сейчас сине-бело-голубых тренирует российский специалист Сергей Семак.

Источник: MetaratingsMetaratings

Моуринью Зенит
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