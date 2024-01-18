"Ну, зачем "Спартаку" Моуринью? Моуринью последнее время идёт вниз, во всех командах его увольняют, результата нет. Тем более, наши команды в Европе не играют, это вообще глупости. И не забывайте, куда Моуринью приходит, там надо, как минимум, 100 миллионов евро на покупки", - заявил Мостовой.
Экс-наставник "Реала" и "Челси" Жозе Моуринью на днях был уволен с поста главного тренера "Ромы" после поражения в Серии А от "Милана". Португальского специалиста на его посту сменил экс-футболист "Ромы" Даниэле Де Росси. "Рома" под руководством Моуринью набрала 29 очков в 20-ти матчах и занимает 9-е место в чемпионате Италии.
В московском "Спартаке" с недавних пор должность спортивного директора занимает португалец Томаш Амарал. По итогам первой части сезона "красно-белые" занимают 5-е место в РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков в 18-ти турах.
Источник: "Metaratings"
Мостовой: зачем "Спартаку" Моуринью? Во всех командах его увольняют
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова другого экс-спартаковца Владимира Быстрова о желании увидеть во главе "Спартака" португальского тренера Жозе Моуринью.
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