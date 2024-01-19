"Давинсон и его жена были полностью готовы перейти в "Спартак". Настоящая причина в том, что трансфер просто не мог состояться. Лига и английское правительство не разрешали трансферы в Россию", - заявил агент.
Московский "Спартак" активно интересовался услугами колумбийского защитника в летнее трансферное окно. После срыва перехода в стан "красно-белых" Санчес присоединился к турецкому "Галатасараю" за 9.5 миллиона евро.
В текущем сезоне Давинсон Санчес провел 8 матчей и забил 1 гол в составе "Галатасарая" в турецкой Суперлиге. Контракт 27-летнего защитника рассчитан до лета 2027-го года.
Источник: "СЭ"
Агент Давинсона Санчеса - о переходе в "Спартак": английское правительство не разрешило трансфер в Россию
Агент защитника "Галатасарая" Давинсона Санчеса Фернандо Вильярреал объяснил, почему прошлым летом не состоялся трансфер его клиента из "Тоттенхэма" в "Спартак".
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