"Ференцварош" равноценен нашему ЦСКА, поэтому я не вижу эту команду слабой. Даже если в течение года не получилось, ты в условный ЦСКА все равно вернешься. А из ЦСКА получить второй шанс, чтобы тебя позвали в "Ференцварош"… Его может и не быть", - приводит слова Новосельцева источник.
Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян в это трансферное окно перебрался из чемпионата России в венгерский "Ференцварош". Сумма трансфера 22-летнего футболиста составила 1.2 миллиона евро. "Ференцварош" выиграл конкуренцию за подпись Севикяна у клубов РПЛ "Краснодара" и ЦСКА.
Сообщается, что основным катализатором перехода было желание самого игрока и его семьи выступать в Европе. Севикян подписал контракт до лета 2028-го года. Ранее футболист выступал в Испании. В составе "Леванте" Севикян 1 раз появился на поле в матче Ла Лиги.
Источник: "Матч ТВ"
Новосельцев - о трансфере Севикяна: "Ференцварош" равноценен нашему ЦСКА
Экс-защитник "Ростова" и "Зенита" Иван Новосельцев прокомментировал отъезд вингера "Пари НН" Эдгара Севикяна в Европу.
Фото: официальный сайт "Пари НН"