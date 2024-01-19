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Новосельцев - о трансфере Севикяна: "Ференцварош" равноценен нашему ЦСКА

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Экс-защитник "Ростова" и "Зенита" Иван Новосельцев прокомментировал отъезд вингера "Пари НН" Эдгара Севикяна в Европу.
Фото: официальный сайт "Пари НН"
"Ференцварош" равноценен нашему ЦСКА, поэтому я не вижу эту команду слабой. Даже если в течение года не получилось, ты в условный ЦСКА все равно вернешься. А из ЦСКА получить второй шанс, чтобы тебя позвали в "Ференцварош"… Его может и не быть", - приводит слова Новосельцева источник.

Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян в это трансферное окно перебрался из чемпионата России в венгерский "Ференцварош". Сумма трансфера 22-летнего футболиста составила 1.2 миллиона евро. "Ференцварош" выиграл конкуренцию за подпись Севикяна у клубов РПЛ "Краснодара" и ЦСКА.

Сообщается, что основным катализатором перехода было желание самого игрока и его семьи выступать в Европе. Севикян подписал контракт до лета 2028-го года. Ранее футболист выступал в Испании. В составе "Леванте" Севикян 1 раз появился на поле в матче Ла Лиги.

Источник: "Матч ТВ"

Новосельцев Севикян Нижний Новгород Ференцварош ЦСКА Российские трансферы
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