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Первый тренер Кругового – о переходе защитника в ЦСКА: разочарование

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Александр Колодкин, первый тренер защитника “Зенита” Данила Кругового, отреагировал на новость о переходе своего бывшего подопечного в московский ЦСКА.
– Первая реакция после ухода Кругового в ЦСКА — разочарование. Я заложил в Кругового как в футболиста, чтобы он играл именно за “Зенит”. Разочарование, что сильный футболист покидает “Зенит”. Но он хочет развиваться, иметь игровое время, быть игроком сборной.

25-летний Круговой является воспитанником петербургского “Зенита”. На этой неделе стало известно о том, что Данил принял решение продолжить карьеру в московском ЦСКА, заключив контракт с командой до июня 2028 года. Летом текущего года, когда у Кругового истечет действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми, он на правах свободного агента отправится в стан армейцев. Вторую часть сезона Данил проведет во второй команде “Зенита”.

Источник: “Чемпионат”

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