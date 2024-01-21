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Зарема - о селекции "Спартака": скауты будут жить в Латинской Америке и обязательно привезут оттуда магнитик на холодильник

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о селекции клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, скауты будут путешествовать 24 в сутки по всему миру, будут жить в Латинской Америке и обязательно привезут оттуда… магнитик на холодильник. Потому что в каждой латиноамериканской деревне уже живут десятки скаутов из топ-клубов, так что придется снова брать тех, кого предложат агенты", - приводит слова Салиховой Metaratings.

Томаш Амарал занял пост спортивного директора "Спартака" в конце 2023 года, ранее португалец работал в "Бенфике". Московский клуб потратил на летние трансферы 24 миллиона евро - в столицу России перебрались: Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук и Срджан Бабич. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура российского чемпионата.

Салихова Спартак Амарал
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