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Ловчев - о позднем выходе "Спартака" из отпуска: говорить что-то будем по результатам. Я не могу быть объективен

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Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал поздний выход игроков красно-белых из зимнего отпуска.
Фото: ФК "Спартак"
- Любой тренер, уходя в отпуск, расписывает, как провести предсезонку, какие игры ему нужны. Я не могу быть объективен, потому что в наше время было по-другому. Мы начинали играть только в апреле, а сейчас раньше. Говорить что-то будем, когда возобновится сезон, по результатам, - цитирует Ловчева Metaratings.ru.

Ранее экс-полузащитник "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров раскритиковал эти команды за позднюю дату окончания зимнего отпуска. Футболисты красно-белых собрались после зимнего отдыха 20 января - позже всех остальных клубов Российской премьер-лиги, чёрно-зелёные завершили свой отпуск двумя днями ранее.

Быстров саркастически прокомментировал поздний выход из отпуска "Спартака" и "Краснодара"

Спартак Ловчев
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