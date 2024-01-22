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Циклаури: было бы красиво, если бы Черчесов вернулся в "Спартак" и сделал его чемпионом

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Экс-игрок самарских "Крыльев Советов" Зураб Циклаури рассказал, кого хотел бы видеть в должности главного тренера "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
"Станислав Саламович играл в "Спартаке", тренировал, знает о клубе всё. У него правильная ментальность, он становился чемпионом за границей. И для меня было бы красивой историей, если бы Черчесов пришёл в "Спартак" и сделал его чемпионом", - сказал Циклаури.

Станислав Черчесов возглавлял московский "Спартак" с июля 2007-го по август 2008-года. Под его руководством "красно-белые" провели 45 матчей. В них команда одержала 24 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Сейчас экс-главный тренер сборной России находится без работы. Последним клубом Черчесова является "Ференцварош".

Ранее в СМИ появилась информация, что испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль может продолжить карьеру в Ла Лиге. Интерес к специалисту проявляет "Кадис".

Источник: "Матч ТВ"

Спартак Циклаури Черчесов
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