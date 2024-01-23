"Опять скажут, что я не оптимист (смеётся). Но я боюсь, что очень-очень-очень долго этого придётся ждать. Для начала нужно вернуться в ФИФА, УЕФА, чтобы Россию вернули в отборы чемпионатов мира и Европы, в Лигу чемпионов и так далее. А дальше уже смотреть, насколько мы отстали за эти два года. Тогда уже можно будет делать какие-то выводы и строить стратегические планы", - заявил Канчельскис.
На текущий момент Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 29-е место, расположившись между Азербайджаном и Словенией. В случае допуска российских команд к участию в еврокубках, чемпион РПЛ будет вынужден участвовать в квалификационных матчах Пути Чемпионов для попадания в групповой этап Лиги Чемпионов.
Андрей Канчельскис с конца прошлого года возглавляет клуб "Мурас Юнайтед" из чемпионата Кыргызстана.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис: для начала нужно вернуться в ФИФА, УЕФА и посмотреть, насколько мы отстали
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил уровень российского футбола после отстранения российских клубов от участия в международных соревнованиях.
Фото: официальный сайт "Навбахора"