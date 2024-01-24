"Томпсон прибыл в расположение команды. На сегодня у него запланирован медосмотр. Если все будет хорошо, то скоро подпишем контракт", - цитирует Еремякина "СЭ".
Томпсон провел за чилийский "Коло-Коло" 27 матчей, отметился 6-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 800 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" занимает 14-ую строчку и имеет в своем активе 15 очков. Команда Деограсии обыграла "Спартак" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. После зимней паузы клуб сыграет с московским ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Президент "Оренбурга" Еремякин: Томпсон прибыл в расположение команды. На сегодня у него запланирован медосмотр
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о том, что сегодня Хорди Томпсон пройдет медосмотр.
Фото: GETTY IMAGES