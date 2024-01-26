По словам экс-защитника Дьякова, сейчас рано говорить, будет ли данный переход оправданным, либо очередным выбрасыванием денег на ветер. Также Виталий отметим, что спрос с футболиста будет большой из-за стоимости трансфера.
«В «Спартаке» часто промахивались с трансферами. 15 миллионов евро – огромные деньги, даже по нынешним меркам. Для нашего чемпионата уж точно», - передает слова Дьякова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Манфред Угальде в ближайшее время должен пройти медицинское обследование перед тем, как подпишет трудовое соглашение с московским «Спартаком».
Дьяков – о возможном переходе Угальде: "Спартак" часто промахивался с трансферами
Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков дал свой комментарий относительно потенциального перехода Манфреда Угальде в «Спартак» из «Твенте».
Фото: "Чемпионат"