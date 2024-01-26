По информации источника, московский "Спартак" интересовался возможностью приобретения форварда "Гента" Кейперса - он был альтернативой нападающему "Твента" Угальде. Сторона игрока запросила зарплату в 5 миллионов евро в год, а позже отказалась от переезда в Россию.
Кейперс выступает за "Гент" с 2022 года. В текущем сезоне форвард провел за бельгийский клуб 33 матча, отметился 17-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро. "Спартак" после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на восемь очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура российского чемпионата.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" рассматривал игрока "Гента" Кейперса в качестве альтернативы Угальде
Московский "Спартак" интересовался возможностью приобретения форварда "Гента" Кейперса.
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