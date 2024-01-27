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Горшков: Скопинцев сможет достойно заменить Кругового в "Зените"

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Экс-игрок "Зенита" Александр Горшков прокомментировал возможный переход защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева в клуб с берегов Невы.
Фото: РПЛ
- Скопинцев — интересный футболист. В свое время он был в системе "Зенита", но смог раскрыться в других клубах. Дмитрий сможет достойно заменить Кругового. Скопинцев хорошо действует в атаке, может сам обыграть и забить красивые мячи. Дмитрий - хороший вариант для "Зенита".

Дмитрий Скопинцев, выступающий на позиции крайнего флангового защитника, перешел в "Динамо" в январе 2020 года из "Краснодара". Действующее соглашение 26-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. В активе Скопинцева 129 матчей за "бело-голубых", в которых он забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне у игрока 1+2 по системе гол плюс пас в 22 играх за "Динамо".

Источник: "РБ Спорт"

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