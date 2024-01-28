"Это мой первый международный судейский опыт. К 25-й минуте один из судей уже приехал на матч и махал мне с бровки, спрашивал, не нужна ли мне замена, но я попросил посудить еще пять минут. Вообще было довольно волнительно, но я пообщался с нашими соперниками, сказал, чтобы игроки уважали друг друга. Думаю, что в целом матч был интересный, хороший соперник", - сказал Тимощук.
В заключительном матче первого тренировочного сбора санкт-петербургский "Зенит" встречался с саудовским "Аль-Фатехом". Из-за опоздания бригады арбитров на матч роль судьи исполнил тренер "Зенита" Анатолий Тимощук. В качестве ассистентов главного рефери выступили члены тренерского штаба команды соперника.
Тимощук уступил место на поле профессиональному арбитру по ходу второго тайма. Матч завершился результативной ничьей (1:1). В составе "Зенита" голом отличился Клаудиньо.
Источник: официальный сайт "Зенита"
Тимощук - о матче "Зенит" - "Аль-Фатех": это мой первый международный судейский опыт
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился впечатлениями после работы главным арбитром матча "Зенита" против "Аль-Фатеха" на тренировочном сборе.
Фото: официальный сайт "Зенита"