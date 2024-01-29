- Осинькин - сильный тренер и команду хорошую делает, поэтому Алан там наберётся опыта. Может быть, потом будет помощником у Осинькина, который научит его правильно работать. А лучше начинать с детского футбола, потому что Алан ещё молодой парень. Если он проявит себя где-то в командах, может сменить того же Осинькина или пойдёт выше. Хороший выбор сделал Дзагоев, - передаёт слова Тарханова "Чемпионат".
Ранее наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что 33-летний экс-хавбек Алан Дзагоев будет проходить стажировку как тренер на втором зимнем сборе самарского клуба. Осенью 2023 года Дзагоев завершил карьеру действующего игрока по состоянию здоровья.
С января 2008 года по июнь 2022 года Алан выступал за московский ЦСКА, выиграв в его составе 11 трофеев - 3 чемпионских титула, в Кубка России и 4 Суперкубка России. За сборную России Дзагоев провёл 59 матчей, в которых отличился 9 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.
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Алдонин: допускаю, что Дзагоев в обозримом будущем может стать тренером ЦСКА. У него колоссальный опыт
Тарханов: может, Дзагоев потом будет помощником у Осинькина. А лучше начинать с детского футбола
Экс-главный тренер ЦСКА и "Крыльев Советов" Александр Тарханов прокомментировал тренерскую стажировку экс-хавбека "армейцев" Алана Дзагоева в самарском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА