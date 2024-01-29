Французский игрок камерунского происхождения Жерзиньо Ньямси сегодня, 29 января, попрощался с партнерами по «Страсбургу» и в ближайшее время отправится в расположение московского «Локомотива» для подписания трудового соглашения. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, «железнодорожники» заплатят за игрока 3.5 миллиона евро, а контракт может быть подписан на 3.5 года. В нынешнем сезоне Ньямси сыграл за «Страсбург» в 13 матчах и не отличился результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.
Игрок "Страсбурга" Ньямси сегодня отправится в расположение "Локомотива"
Футболист французского «Страсбурга» Жерзиньо Ньямси сегодня, 29 января, отправится в Москву для подписания трудового договора с «Локомотивом».
Фото: "РИА Новости"