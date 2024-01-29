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Игрок "Страсбурга" Ньямси сегодня отправится в расположение "Локомотива"

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Футболист французского «Страсбурга» Жерзиньо Ньямси сегодня, 29 января, отправится в Москву для подписания трудового договора с «Локомотивом».
Фото: "РИА Новости"
Французский игрок камерунского происхождения Жерзиньо Ньямси сегодня, 29 января, попрощался с партнерами по «Страсбургу» и в ближайшее время отправится в расположение московского «Локомотива» для подписания трудового соглашения. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, «железнодорожники» заплатят за игрока 3.5 миллиона евро, а контракт может быть подписан на 3.5 года. В нынешнем сезоне Ньямси сыграл за «Страсбург» в 13 матчах и не отличился результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Российские трансферы Локомотив Страсбург Ньямси
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