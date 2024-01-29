– Соболю (Александру Соболеву), когда сложнее, тем лучше. При Угальде он больше будет себя проявлять. Все нормально будет с Соболевым.
Ранее стало известно о том, что 21-летний нападающий из Коста-Рики Манфред Угальде покинул стан “Твенте”. Он отправился в московский “Спартак”. С красно-белыми форвард заключил контракт, который рассчитан до лета 2028 года. Как информирует интернет-портал Transfermarkt, Угальде обошелся российской команде в 13 миллионов евро.
Источник: “Чемпионат”
Быстров: Соболю, когда сложнее, тем лучше. При Угальде он больше будет себя проявлять
Бывший защитник московского “Спартака” Андрей Ещенко высказался о конкуренции форварда красно-белых Александра Соболева с новичком команды Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"