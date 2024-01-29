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Аршавин – о сумме трансфера Угальде в "Спартак": надбавка за Россию

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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и бронзовый призер Чемпионата Европы в составе сборной России Андрей Аршавин прокомментировал трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».
Фото: "РИА Новости"
Бывший нападающий сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин поделился своим мнением относительно перехода коста-риканского футболиста Манфреда Угальде в состав московского «Спартака». По словам Аршавина, «красно-белым» требовался нападающий и они сделали ставку на Угальде.

«Он должен был за 6 миллионов евро поехать, а «Спартак» за 13 взял (смеется). «Надбавка за Россию» раньше была в 2 раза дороже, а теперь в 2.5», - передает слова Андрея «Матч ТВ».

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