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Мостовой: любой тренер РПЛ справился бы с работой в "Спартаке" не хуже Абаскаля

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: "Матч ТВ"
"Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьез не претендует на чемпионство. Конечно, в этом вина главного тренера. Ну не хочется снова эту песню заводить. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в "Спартаке" не хуже Абаскаля", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Напомним, что после 18-ти туров московский "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" на выезде в рамках 19-го тура РПЛ. В зимнее трансферное окно клуб приобрел Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро.

Спартак Абаскаль Мостовой
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