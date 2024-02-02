"Нельзя считать нормальным, что после 18 туров команда уже всерьез не претендует на чемпионство. Конечно, в этом вина главного тренера. Ну не хочется снова эту песню заводить. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в "Спартаке" не хуже Абаскаля", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что после 18-ти туров московский "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" на выезде в рамках 19-го тура РПЛ. В зимнее трансферное окно клуб приобрел Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро.
Мостовой: любой тренер РПЛ справился бы с работой в "Спартаке" не хуже Абаскаля
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: "Матч ТВ"