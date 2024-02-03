Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Брайтон
4 - 1 4 1
Кристал ПэласЗавершен
Бёрнли
2 - 2 2 2
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
4 - 4 4 4
Лутон ТаунЗавершен
Шеффилд Юнайтед
0 - 5 0 5
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
2 - 1 2 1
АльмерияЗавершен
Гранада
1 - 1 1 1
Лас-ПальмасЗавершен
Алавес
1 - 3 1 3
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
0 - 0 0 0
МонцаЗавершен
Эмполи
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Фрозиноне
2 - 3 2 3
МиланЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Боруссия МЗавершен
Дармштадт
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
ВердерЗавершен
Фрайбург
1 - 3 1 3
ШтутгартЗавершен
Кёльн
2 - 0 2 0
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
2 - 1 2 1
МонпельеЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
5 - 3 5 3
АкронЗавершен
Динамо
3 - 2 3 2
БотевЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
Аль-ФейхаЗавершен
Рубин
Отменён
ЧелябинскОтменён
Ахмат
1 - 0 1 0
Нефтчи ФерганаЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
Спартак ВарнаЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
РодинаЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
ВолгарьЗавершен

Агент Вендела - о неявке на сбор "Зенита": он просто остался в Бразилии на два дня дольше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Вендела, отреагировал на информацию об отсутствии своего клиента на тренировочном сборе команды.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Неправда, что Вендел не явился на второй сбор "Зенита". Он уже прибыл в Доху. Он просто остался в Бразилии на два дня дольше, чтобы заняться личными делами", - заявил агент.

В столице Катара с 1-го февраля у "Зенита" проходит второй тренировочный сбор в целях подготовки к весенней части сезона. Ранее появилась информация, что Вендел отсутствует на сборе и не вернулся в расположение команды после отъезда в Бразилию.

Ранее в СМИ фигурировала информация об интересе к полузащитнику "Зенита" со стороны "Ботафого".

Источник: "Чемпионат"

Зенит Вендел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится