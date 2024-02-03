"Неправда, что Вендел не явился на второй сбор "Зенита". Он уже прибыл в Доху. Он просто остался в Бразилии на два дня дольше, чтобы заняться личными делами", - заявил агент.
В столице Катара с 1-го февраля у "Зенита" проходит второй тренировочный сбор в целях подготовки к весенней части сезона. Ранее появилась информация, что Вендел отсутствует на сборе и не вернулся в расположение команды после отъезда в Бразилию.
Ранее в СМИ фигурировала информация об интересе к полузащитнику "Зенита" со стороны "Ботафого".
Источник: "Чемпионат"
Агент Вендела - о неявке на сбор "Зенита": он просто остался в Бразилии на два дня дольше
Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Вендела, отреагировал на информацию об отсутствии своего клиента на тренировочном сборе команды.
Фото: официальный сайт "Зенита"