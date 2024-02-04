Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал про свое состояние после того, как он получил тяжелую травму в первом туре чемпионата России в матче против «Ахмата» (1:2). По словам Дмитрия, он ждал начала сезона и надеялся, что чемпионат будет успешным для него.
Цыпченко сообщил, что не опускает руки, однако из-за неясных сроков восстановления моральное состояние ухудшалось.
«Очень тяжело было в начале, первые два-три месяца. Даже говорить об этом периоде не хочу. Но стало лучше», - передает слова Цыпченко «Чемпионат».
Форвард "Крыльев Советов" Цыпченко – о травме: очень тяжело было в начале
Форвард «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко поделился своими мыслями после травмы, полученной в стартовом туре РПЛ.
Фото: "РИА Новости"