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Мурад Мусаев: конечно, я готов рассматривать предложения из России

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Бывший тренер "Сабаха" Мурад Мусаев заявил, что готов вернуться к тренерской работе в России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Конечно, я готов рассматривать предложения из России. "Динамо" Махачкала? Гаджи Муслимович Гаджиев уже ответил на ваш вопрос", - цитирует Мусаева "РБ Спорт". Ранее президент махачкалинского "Динамо" Гаджиев заявил, что был бы не против видеть Мусаева у руля клуба.

Ранее Мусаев работал в сборной России до 18-ти лет, "Краснодаре" и "Сабахе". Российский специалист покинул бакинский клуб по собственному желанию после поражения 1:7 от "Карабаха" в Кубке Азербайджана. Махачкалинское "Динамо" лидирует в турнирной таблице Первой Лиги и опережает "Химки" на одно очко. 1-го февраля Курбан Бердыев покинул пост главного тренера клуба, но он продолжит готовить команду ко второй части сезона, пока руководство не найдет нового специалиста.

Мусаев Динамо Мх
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