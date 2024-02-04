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Массимо Каррера: в России нет клуба популярнее "Спартака"

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что "красно-белые" являются самым популярным клубом России.
Фото: GETTY IMAGES
"Считаю ли я после работы в России, что "Спартак" — самый популярный клуб страны? Я всегда знал и считал, что в России нет клуба популярнее "Спартака". Так я и думаю до сих пор", - цитирует Карреру "РБ Спорт".

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал чемпионом в сезоне-2016/2017. Также итальянский специалист работал в "АЕК" и "Бари". Напомним, что после 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Каррера
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