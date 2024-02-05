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Коваленко - о лишнем весе: люблю покушать, родители очень вкусно готовят

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Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко высказался о лишнем весе.
Фото: ФК "Зенит"
"Люблю покушать, родители очень вкусно готовят. Год назад в "Крыльях" приехал на сборы максимально толстым – почувствовал, как тяжело, тренеры очень переживали, что полетят колени. Надеюсь, больше такого у меня не будет, но в отпуске все равно набираю, даже если занимаюсь", - цитирует Коваленко Sports.ru .

Коваленко перешел в "Зенит" из "Сочи" летом 2023 года за 2 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 11-ти матчах петербургского клуба и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 2,5 миллиона евро. Напомним, что команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка.

Коваленко Зенит
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