"Люблю покушать, родители очень вкусно готовят. Год назад в "Крыльях" приехал на сборы максимально толстым – почувствовал, как тяжело, тренеры очень переживали, что полетят колени. Надеюсь, больше такого у меня не будет, но в отпуске все равно набираю, даже если занимаюсь", - цитирует Коваленко Sports.ru .
Коваленко перешел в "Зенит" из "Сочи" летом 2023 года за 2 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 11-ти матчах петербургского клуба и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 2,5 миллиона евро. Напомним, что команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка.
Коваленко - о лишнем весе: люблю покушать, родители очень вкусно готовят
Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко высказался о лишнем весе.
Фото: ФК "Зенит"