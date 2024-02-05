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"Матч ТВ": отступные за Никиту Кривцова по новому контракту с "Краснодаром" составляют 30 миллионов евро

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Никита Кривцов подписал новый контракт с "Краснодаром" до конца сезоне-2028/2029, отступные составляют 30 миллионов евро.
Фото: ФК "Краснодар"
В субботу, 3-го февраля, полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов заключил новое соглашение с клубом, которое рассчитано до конца сезоне-2028/2029. По информации источника, сумма отступных за игрока, прописанная в трудовом соглашении, составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за "быков" 22 матча и отметился 2-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 3,5 миллиона евро. Кривцов дебютировал в составе сборной России 20-го ноября 2023 года и отметился забитым голом в товарищеской встрече с национальной командой "Кубы". Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.

Источник: "Матч ТВ"

Краснодар Кривцов
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