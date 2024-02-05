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Витюгов: мы обыгрывали Мбаппе с чертановской академией. Не казалось, что это будущий топ

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Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Витюгов поделился воспоминаниями об игре против форварда сборной Франции Киллиана Мбаппе на юношеском уровне.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
"Мы Мбаппе обыгрывали с чертановской академией. Это был турнир во Франции, в Монтегю. Мы обыграли "Монако" со счётом 1:0. В том составе играл Килиан Мбаппе. У меня есть видеоподборка нескольких эпизодов, где он по-настоящему разбирается, показывает свой класс и чуть-чуть "возит" нас. Но на тот момент у меня не было мысли, что это будущий супертоп", - вспоминает Витюгов.

Максим Витюгов является воспитанником академии "Чертаново", из которой был переведен в основную команду летом 2015-го года. К самарским "Крыльям Советов" опорный полузащитник присоединился летом 2020-го года.

Киллиан Мбаппе находился в системе "Монако" с 15-ти лет. В 2018-м году в возрасте 19-ти лет Мбаппе в составе основной сборной Франции стал чемпионом мира, а ПСЖ заплатил за его трансфер 180 миллионов евро.

Источник: "metaratings"

Витюгов Крылья Советов ПСЖ Монако Мбаппе
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