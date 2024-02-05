"В России неплохо развита футбольная инфраструктура. Можно сказать, что стадионы в РПЛ лучше, чем в Серии А. Почти у всех 16 команд лиги современные арены — в Италии не так", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Итальянский специалист Массимо Каррера работал в московском "Спартаке" ассистентом, а позднее - главным тренером с 2016 по 2018 год. Вместе с "красно-белыми" Каррера выигрывал чемпионат и Суперкубок России.
После 18 проведенных туров текущего розыгрыша РПЛ "Спартак" с 30 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Каррера: в РПЛ стадионы лучше, чем в итальянской Серии А
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера сравнил стадионы в РПЛ и Серии А.
Фото: Чемпионат.com