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Президент "Урала": Бикфалви никуда от нас не уйдет до конца карьеры

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал будущее в команде полузащитника Эрика Бикфалви.
Фото: "СЭ"
"Эрик никуда от нас не уйдет до конца карьеры. У нас с ним контракт давно продлен", приводит слова Иванова "СЭ".

Атакующий полузащитник Эрика Бикфалви защищает цвета "Урала" с января 2017 года. Действующий контракт 36-летнего румынского хавбека рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне футболист забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 11 матчах РПЛ, а также оформил 1+1 по системе гол плюс пас в 2 играх Кубка России.

Иванов Г Урал Бикфалви
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