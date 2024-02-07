"Муми Нгамале сегодня приедет в расположение "Динамо" после участия в Кубке африканских наций", - цитирует представителя столичного клуба ТАСС.
Напомним, нападающий Муми Нгамале принял участие в двух матчах за сборную Камеруна на Кубке Африки. Камерунцы проиграли в 1/8 финала сборной Нигерии (0:2) и покинули турнир.
В нынешнем сезоне РПЛ 29-летний вингер сыграл за "Динамо" 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевых ассиста.
Нападающий сборной Камеруна Нгамале вернется в расположение "Динамо" 7 февраля
Стало известно, когда вингер "Динамо" Муми Нгамале вернется в команду из национальной сборной Камеруна.
Фото: Чемпионат.com