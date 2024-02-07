"Для меня счёт не важен. Просто получить игровой тонус, нагрузить себя. Для меня сегодня не было ничего сложного, столько матчей позади. Может, кажется, что мы тяжёлые, так как мы играем под нагрузками. Где Глушаков — там победа", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Глушаков вышел в составе ростовчан на 62-й минуте и не отметился голевыми действиями, а "Ростов" победил "Спартак" со счетом 3:0 в товарищеском матче. Полузащитник расторг контракт с костромским "Спартаком" в конце января. Российский игрок выступал за "Локомотив", "Спартак", "Химки", "Ахмат" и "Пари НН". Всего Глушаков провел 376 матчей в чемпионате России и отметился 60-ю голами и 24-мя результативными передачами.
Глушаков - о победе "Ростова" над "Спартаком": для меня сегодня не было ничего сложного
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о победе "Ростова" над "красно-белыми" (3:0).
Фото: ФК "Химки"