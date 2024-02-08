Матчи Скрыть

Кубок Франции

Новости
Руан
22:45
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
Славия София1 тайм
Зенит
17:00
Шанхай ШэньхуаНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТорпедоНе начат
Динамо
17:00
ОренбургНе начат
Локомотив
17:30
УрартуНе начат

Глушаков: у "Зенита" нет шансов стать народной командой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков сомневается в перспективах "Зенита" завоевать статус "народной команды".
Фото: sportbox.ru
"Спартак" - народная команда. И всё! Есть ли у "Зенита" шансы стать народной командой? Нет", - заявил Глушаков в беседе с журналистами.

Московский "Спартак" является 10-кратным чемпионом России. Чаще "красно-белых" золотые медали чемпионата не выигрывал никто. В активе "Зенита", являющегося второй в списке самых титулованных команд чемпионата России, 9 титулов. Также, "Зенит" является бессменным победителем РПЛ пяти последних сезонов.

Денис Глушаков выступал в составе московского "Спартака" с 2013-го по 2019-й год. Сейчас 37-летний полузащитник проходит зимние тренировочные сборы вместе с "Ростовом", но пока не заключил с клубом трудовое соглашение.

Источник: "РБ Спорт"

Глушаков Спартак Зенит Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится