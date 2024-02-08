"Спартак" - народная команда. И всё! Есть ли у "Зенита" шансы стать народной командой? Нет", - заявил Глушаков в беседе с журналистами.
Московский "Спартак" является 10-кратным чемпионом России. Чаще "красно-белых" золотые медали чемпионата не выигрывал никто. В активе "Зенита", являющегося второй в списке самых титулованных команд чемпионата России, 9 титулов. Также, "Зенит" является бессменным победителем РПЛ пяти последних сезонов.
Денис Глушаков выступал в составе московского "Спартака" с 2013-го по 2019-й год. Сейчас 37-летний полузащитник проходит зимние тренировочные сборы вместе с "Ростовом", но пока не заключил с клубом трудовое соглашение.
Источник: "РБ Спорт"
Глушаков: у "Зенита" нет шансов стать народной командой
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков сомневается в перспективах "Зенита" завоевать статус "народной команды".
Фото: sportbox.ru