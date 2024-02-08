Матчи Скрыть

Кубок Франции

Новости
Руан
22:45
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Славия СофияЗавершен
Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ШэньхуаЗавершен
Нижний Новгород
4 - 0 4 0
ТорпедоЗавершен
Динамо
4 - 1 4 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
УрартуЗавершен

Семак - о Венделе: в начале сборов был хорош, в прошлой игре — тяжеловат

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о полузащитнике клуба Венделе.
Фото: ФК "Зенит"
"В начале сборов был хорош, в прошлой игре — тяжеловат, сыграл не лучший свой матч. Сегодня он сыграл хорошо, как и все футболисты. Со знаком минус не могу выделить никого", - цитирует Семака "СЭ".

Сегодня, 8-го февраля, "Зенит" обыграл китайский "Шанхай Шэньхуа" со счетом 6:0. Забитыми голами отметились: Педро, Кассьерра, Сантос и Мантуан, Вендел провел на поле все 90 минут. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за петербургский клуб 18 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро, что делает его самым дорогим игроком российского чемпионата.

Зенит Семак Вендел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится