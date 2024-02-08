"В начале сборов был хорош, в прошлой игре — тяжеловат, сыграл не лучший свой матч. Сегодня он сыграл хорошо, как и все футболисты. Со знаком минус не могу выделить никого", - цитирует Семака "СЭ".
Сегодня, 8-го февраля, "Зенит" обыграл китайский "Шанхай Шэньхуа" со счетом 6:0. Забитыми голами отметились: Педро, Кассьерра, Сантос и Мантуан, Вендел провел на поле все 90 минут. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за петербургский клуб 18 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро, что делает его самым дорогим игроком российского чемпионата.
Семак - о Венделе: в начале сборов был хорош, в прошлой игре — тяжеловат
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о полузащитнике клуба Венделе.
Фото: ФК "Зенит"