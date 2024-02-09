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Оливейра: вокруг Ду Кейроза много слухов, но на данный момент он игрок "Зенита"

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Виллиам де Оливейра, работающий в тренерском штабе Сергея Семака в "Зените", поделился подробностями о возможном уходе полузащитника Ду Кейроза из "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Ду Кейрос — наш игрок. Он тренируется. Мы должны его похвалить, потому что он трудяга, всегда работает по максимуму. Сейчас много слухов, но на данный момент он игрок "Зенита". А что будет завтра – мы не знаем. Знаю, что много пишут, но это разговоры. Он ни с кем не подписывал контракт. Мы рассчитываем на него как и на других футболистов", - сказал Оливейра.

Ранее появлялась информация, что "Зенит" договорился об аренде бразильского полузащитника в "Васко де Гама" до конца сезона, однако сделка не состоялась из-за запрета бразильскому клубу с американскими владельцами вести дела с Россией. В числе претендентов на Ду Кейроза, по данным СМИ, остаются бразильские "Гремио" и "Коринтианс".

Перед возобновлением сезона "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "сине-бело-голубых" 36 очков после 18-ти туров. На счету "Краснодара", который возглавляет чемпионскую гонку - 38 очков.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Ду Кейрос
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