"Я очень рад, что Галицкий погружен в свой клуб. "Краснодар" - абсолютно уникальный проект. Есть истории про Старостина и создание "Спартака", про Сантьяго Бернабеу и "Реал", Джанни Аньелли и "Ювентус". Все это уходит куда-то в начало прошлого века. Вдруг то же самое — на наших глазах! Галицкий оставил наследие на века! Думаю, через 50 лет стадион будет носить его имя", - заявил Арустамян.
Бизнесмен Сергей Галицкий создал футбольный клуб "Краснодар" в 2008-м году. С того времени клуб успел пробиться в РПЛ и несколько раз представлял Россию в еврокубках. В текущем сезоне "Краснодар" возглавляет чемпионскую гонку за 12 туров до финиша РПЛ. В активе "горожан" 38 очков в 18-ти матчах. На счету ближайшего преследователя, "Зенита", 36 очков.
Сезон возобновится для "Краснодара" 2-го марта. В рамках 19-го тура чемпионата России "быки" примут на своем поле казанский "Рубин".
Источник: "СЭ"
Нобель: "Краснодар" - уникальный проект. Галицкий оставил наследие на века
Футбольный блогер Нобель Арустамян оценил прогресс "Краснодара" под управлением Сергея Галицкого.
Фото: "Коммент Шоу"