"Да всё по силам, я же могу его ещё по матчам за "Локомотив" обойти. И это с учетом того, что у него были еврокубки, а у нас - пока нет. У него - преимущество, но я не сдаюсь, буду стараться его обойти", - заявил Баринов.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива" и выступает за клуб с 2016-го года. В активе 27-летнего полузащитника 203 матча в составе "железнодорожников" во всех турнирах, что является 22-м результатом за всю историю клуба. Лидерами по числу матчей за "Локомотив" являются Дмитрий Лоськов (421 игра) и Владимир Маминов (398 матчей).
Среди действующих игроков "Локо" больше остальных матчей провел бразилец Гильерме. На его счету 383 игры.
Источник: "Матч ТВ"
Баринов: буду стараться обойти Лоськова по матчам за "Локомотив"
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов оценил свои шансы превзойти Дмитрия Лоськова по количеству игр за "железнодорожников".
Фото: официальный сайт "Локомотива"