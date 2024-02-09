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Баринов: буду стараться обойти Лоськова по матчам за "Локомотив"

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Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов оценил свои шансы превзойти Дмитрия Лоськова по количеству игр за "железнодорожников".
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Да всё по силам, я же могу его ещё по матчам за "Локомотив" обойти. И это с учетом того, что у него были еврокубки, а у нас - пока нет. У него - преимущество, но я не сдаюсь, буду стараться его обойти", - заявил Баринов.

Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива" и выступает за клуб с 2016-го года. В активе 27-летнего полузащитника 203 матча в составе "железнодорожников" во всех турнирах, что является 22-м результатом за всю историю клуба. Лидерами по числу матчей за "Локомотив" являются Дмитрий Лоськов (421 игра) и Владимир Маминов (398 матчей).

Среди действующих игроков "Локо" больше остальных матчей провел бразилец Гильерме. На его счету 383 игры.

Источник: "Матч ТВ"

Баринов Локомотив Лоськов
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