Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
22:45
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
23:00
МетцНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Рубин
16:00
Санкт-ПёльтенНе начат
Сантос
16:00
Аль-ДухаильНе начат
Зенит
18:00
Аль-РайянНе начат
Шабаб Аль-Ахли
18:45
СпартакНе начат

Экс-игрок "Динамо" Луценко объявил о завершении карьеры

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий московского "Динамо" Евгений Луценко объявил о завершении карьеры игрока.
Фото: ФК "Динамо"
"Все идет к тому, что не буду выступать как футболист. Присматривался к Первой лиге, это было интересно. Но в силу жизненных обстоятельств, связанных с семьей и бытом, выбрал семью, остался в Москве, никуда не поехал", - сказал Луценко в эфире "Матч Премьер".

Евгений Луценко выступал за "Торпедо", тульский "Арсенал", "Динамо", "Мордовию" и "СКА-Энергию". На счету нападающего 228 матчей в Первой лиге, 45 забитых мячей и 16 результативных передач. Форвард также провел 222 игры в РПЛ и отметился 44-мя голами и 22-мя голевыми передачами. Луценко является двухкратным чемпионом Первой лиги России. На данный момент Луценко 36 лет.

Динамо Луценко Арсенал Тула
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится