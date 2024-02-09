"Все идет к тому, что не буду выступать как футболист. Присматривался к Первой лиге, это было интересно. Но в силу жизненных обстоятельств, связанных с семьей и бытом, выбрал семью, остался в Москве, никуда не поехал", - сказал Луценко в эфире "Матч Премьер".
Евгений Луценко выступал за "Торпедо", тульский "Арсенал", "Динамо", "Мордовию" и "СКА-Энергию". На счету нападающего 228 матчей в Первой лиге, 45 забитых мячей и 16 результативных передач. Форвард также провел 222 игры в РПЛ и отметился 44-мя голами и 22-мя голевыми передачами. Луценко является двухкратным чемпионом Первой лиги России. На данный момент Луценко 36 лет.
Экс-игрок "Динамо" Луценко объявил о завершении карьеры
Экс-нападающий московского "Динамо" Евгений Луценко объявил о завершении карьеры игрока.
Фото: ФК "Динамо"