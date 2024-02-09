"Педро счастлив в "Зените". Клуб из Санкт-Петербурга принимает всех игроков очень хорошо", - цитирует Гарсию источник.
"Зенит" приобрел Педро из "Коринтианса" летом прошлого года. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Однако присоединиться к своей новой команде бразильский вингер смог только по достижении совершеннолетия этой зимой.
Педро уже приступил к тренировках с основным составом "Зенита" на сборе в Дохе, а также принял участие в нескольких товарищеских матчах команды.
Источник: "Спорт день за днем"
Агент: Педро счастлив в "Зените"
Агент бразильского вингера Педро, перебравшегося этой зимой в "Зенит", Луис Фернандо Гарсия, высказался о настроении своего клиента во время тренировочного сбора.
Фото: официальный сайт "Зенита"