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Семак - о Ду Кейросе: обойма позволяет ему уйти и получать игровую практику

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об уходе Ду Кейроса в аренду.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы учитываем желание футболиста, который хочет больше получать игровой практики. Он достаточно молод, и мы понимаем, что ему нужно играть. Все наши игроки в строю, на сегодня травмированных нет. Обойма позволяет ему уйти и получать игровую практику", - цитирует Семака "СЭ".

Ранее стало известно о том, что Ду Кейрос продолжит карьеру в бразильском "Гремио" на правах арендного соглашения. В текущем сезоне Ду Кейрос вышел на поле в 17-ти матчах и провел на поле суммарно 613 игровых минут. На счету полузащитника один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца в 3 миллиона евро. Напомним, что "Зенит" ушел на зимнюю паузу, занимая вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата с отставанием от "Краснодара" в два очка. После зимней паузы петербургский клуб сыграет со "Спартаком" в 19-ом туре РПЛ.

Зенит Семак Ду Кейрос Гремио Российские трансферы
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